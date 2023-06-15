مدة الفيديو 02 minutes 20 seconds 02:20

اختبار تنفس قد يحدث ثورة في تشخيص بعض أنواع السرطانات

يجري فريق من العلماء في بريطانيا تجارب على جهاز خاص باختبار التنفس من أجل تشخيص مجموعة متنوعة من السرطانات -بما فيها سرطان الأمعاء والبنكرياس والمريء- في مرحلة مبكرة.