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كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل حادث نوتنغهام

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في 3 هجمات وقعت صباح أمس الثلاثاء في مدينة نوتنغهام البريطانية، وأفادت الشرطة بأن اثنين من القتلى هم من طلبة جامعة نوتنغهام، وأن أحد المصابين في حالة خطيرة.