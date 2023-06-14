رئيس بيلاروسيا يلوح باستخدام النووي إذا تعرضت بلاده لاعتداء
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه لن يتردد في استخدام السلاح النووي إذا تعرضت بلاده لأي اعتداء، موضحا أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر هذه الأسلحة التي عدّها وسيلة للردع.
في المقابل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أنه من المتوقع أن تزود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوكرانيا بقنابل اليورانيوم المنضب، ونقلت عن بعض المسؤولين الأميركيين أن هدفهم هو تمكين أوكرانيا من تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة.
تقرير: مصطفى ازريد
14/6/2023