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جهود لإنقاذ أسد الأطلس من الانقراض والحفاظ على رمزيته

تضم حديقة الحيوان بالعاصمة المغربية الرباط 32 أسدا، وتسعى إدارة الحديقة إلى الحفاظ على هذا النوع من الأسود الذي انقرض من موطنه في جبال الأطلس، ويمثل الأسد رمزية خاصة عند المغاربة.