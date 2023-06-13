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وصول ترامب إلى ميامي للمثول أمام المحكمة الفدرالية

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ميامي للمثول أمام المحكمة الفدرالية، حيث ستتلى عليه لائحة التهم الموجهة له والمتعلقة بقضية الوثائق السرية.