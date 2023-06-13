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مكتبة منزلية قيّمة بمخطوطاتها وكتبها في العراق

مكتبة محمد فارس في العراق تعود إلى سنة 1936، مكتبة قيّمة وتاريخية، لأنها تحتفظ بمجموعة كبيرة من الكتب القديمة والنادرة والمخطوطات القديمة التي تعود إلى 186 سنة، فما قصتها؟