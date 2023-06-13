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الحصاد 2023/6/12

سلط عبد القادر عياض الضوء على ملفات عدة تحت العناوين التالية: – مبادرة أفريقية على وقع المعارك في السودان. – مخطط استيطاني إسرائيلي جديد. – أوكرانيا وسجال التقدم والتصدي.