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استمرار الاشتباكات يعيق حركة الحجاج السودانيين

تبدأ السلطات السودانية تفويج الدفعة الأولى من الحجاج من ميناء سواكن إلى ميناء جدة المطل على البحر الأحمر، ويواجه الحجاج السودانيون هذا العام صعوبات عدة لأداء فريضة الحج، بسبب الحرب.