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اختتام مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالرياض

اختتمت في الرياض أعمال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر، وقد استهدف المؤتمر تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية مع القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا، ومنها الصين.