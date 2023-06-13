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أهمية تنظيم البطولات الرياضية في العراق

انطلقت في العراق بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما بمشاركة 9 منتخبات، ويولي القائمون على الرياضة في العراق اهتماما بتنظيم مثل هذه البطولات بسبب شغف العراقيين بكرة القدم.