أهمية تنظيم البطولات الرياضية في العراق

انطلقت في العراق بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما بمشاركة 9 منتخبات، ويولي القائمون على الرياضة في العراق اهتماما بتنظيم مثل هذه البطولات بسبب شغف العراقيين بكرة القدم.
13/6/2023