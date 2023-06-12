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ماذا يلزم الوساطات الأفريقية لنجاح مهامها في وقف الحرب بالسودان

؟مر على اندلاع الصراع في السودان نحو شهرين، ورغم ذلك لا تلوح في الأفق أي نهاية لهذه الحرب التي أرهقت السودان والسودانيين.