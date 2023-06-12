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طرق جديدة لتخفيف أثر الحرارة على الإنسان

مع تزايد موجات الحر الشديدة في العالم يشعر الناس بآثار بارتفاع درجة الحرارة، مما دفع العلماء إلى البحث عن حلول للتخفيف من تأثيرات الحرارة الشديدة على جسم الإنسان، فما الحل؟