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بقايا القهوة سماد للنباتات في غزة

تعتبر القهوة مكونا طبيعيا يحتوي على نسبة عالية من المغذيات، مما يجعلها خيارا رائعا للتربة. وفي مدينة غزة، يستخدم مقهى بقايا القهوة سمادا للنباتات التي يزرعها.