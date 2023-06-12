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المجلس الأعلى للتخطيط يرجئ جلسة بشأن مشروع "إي 1" الاستيطاني

أرجأ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني جلسة استماع بشأن مشروع بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة بـ”إي 1″ (E1) شرق القدس المحتلة.