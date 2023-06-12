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الحصاد (2023/6/11)

سلط حسن جمول الضوء في الحصاد على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – تصعيد ميداني فور انتهاء الهدنة بالسودان – أوكرانيا وروسيا وسجال المعارك – رسائل طهران ومواقف واشنطن – تونس.. زيارة أوروبية تثير الجدل