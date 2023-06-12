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اتساع المعارك بعد هدنة ليوم واحد في السودان

اندلعت معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة بالعاصمة بعد انتهاء هدنة ليوم واحد، وكان لافتا اتساع المعارك لتشمل مناطق جديدة في العاصمة الخرطوم.