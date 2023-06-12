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أفغانستان تستعيد مخطوطات أثرية سرقت من الأرشيف الوطني

تمكنت الحكومة الأفغانية من استعادة عدد كبير من المخطوطات الأثرية التي سرقت من الأرشيف الوطني في خضم الحروب التي عاشتها أفغانستان على مدى 4 عقود.