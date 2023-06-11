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يتألف من كرة حرارتها تعادل حرارة سطح الشمس. علماء يكتشفون "قلب لب الأرض"

تمكن العلماء، بمساعدة الأمواج الزلزالية، من الوصول إلى “قلب لب الأرض” وهي كرة مستعرة من الحديد والنيكل، تعادل حرارتها حرارة سطح الشمس.