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كاميرا الجزيرة تتجول في الخرطوم بعد سريان اتفاق الهدنة

يسود هدوء حذر في العاصمة الخرطوم بعد بدء سريان اتفاق هدنة اليوم الواحد برعاية سعودية أميركية. مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد تجوّل ونقل الصورة من العاصمة.