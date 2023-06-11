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زراعة النباتات.. من أفضل التجارب المؤثرة في شخصية الطلاب

تعد الزراعة من أهم الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب. وفي تركيا، قرر المعلمون في إحدى المدارس الاعتناء بالطبيعة، لأنها ستكون حافزا لهم لحب المسؤولية.