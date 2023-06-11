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حرائق غابات كندا أحد انعكاساتها. العلماء يحذرون من تغيير المناخ

أكد العلماء المعنيون بالتغيير المناخي أن الحرائق التي تشهدها غابات في كندا ودول أخرى هي الأخطر والأشد قوة منذ سنوات، وعبروا عن قناعتهم بأن هذه الحرائق سوف تستمر سنوات مقبلة.