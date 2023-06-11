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ترامب يتهم إدارة بايدن بمحاولة التدخل في الانتخابات

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي بأنهما مسيَّسان، وإدارة بايدن بمحاولة التدخل في الانتخابات المقبلة.