مدة الفيديو 02 minutes 45 seconds 02:45

بسبب الأزمة الاقتصادية.. تراجع أوضاع سائقي الأجرة في لبنان

يواجه سائقو سيارات النقل العام في لبنان أوضاعًا صعبة، نتيجة تداعيات الانهيار الاقتصادي. ويشتكي السائقون من ارتفاع أسعار وقود السيارات وتكلفة صيانتها.