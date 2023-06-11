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النشرة الاقتصادية (2023/6/11)

بدأت في العاصمة السعودية، الرياض، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين. والمؤتمر الذي يستمر يومين هو أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة..