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السيناريو الأخطر في السودان.. ما الذي يجري خارج الخرطوم؟

يقترب السودان من السيناريو الأخطر، حيث يتوسع القتال ويجاوز القوتين الرئيسيتين “الجيش والدعم السريع”. ففي دارفور تسوء الأمور على نحو صادم بحسب نقابة أطباء غرب دارفور.