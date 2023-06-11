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الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج.. هل تشكل ورقة ضغط أميركية على طهران؟

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق بفعل العقوبات.