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الأردن.. خطة لزيادة صادرات الفواكه والخضار

يسعى الأردن إلى زيادة صادراته من الفواكه والخضار، ويأمل أن تساعده في تحقيق ذلك الهدف شركة للتسويق الزراعي أُسست عام 2022.