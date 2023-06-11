الأردن.. خطة لزيادة صادرات الفواكه والخضار

يسعى الأردن إلى زيادة صادراته من الفواكه والخضار، ويأمل أن تساعده في تحقيق ذلك الهدف شركة للتسويق الزراعي أُسست عام 2022.
11/6/2023