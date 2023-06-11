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ارتفاع أعداد النازحين بسبب استمرار المواجهات المسلحة في الخرطوم

يستمر الوضع الإنساني بالتدهور مع تزايد أعداد النازحين الفارين من الاشتباكات المسلحة من الخرطوم باتجاه ولايات أخرى، خصوصا إلى بورتسودان.