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أشبه ما تكون بالمعجزة.. قصة نجاة أطفال في كولومبيا

عُثر على 4 أطفال على قيد الحياة تائهين في الأدغال لأكثر من 5 أسابيع بعدما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلونها مع والدتهم وشخصين آخرين في غابات الأمازون جنوب كولومبيا. فما القصة؟