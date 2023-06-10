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معرض دولي للخدمات المالية في إيران

افتُتح في إيران المعرض الدولي للخدمات المالية للتعريف بالشركات الإيرانية وفُتح الباب لعقد الشراكات. وتسعى إيران إلى إحداث نقلة نوعية في خدماتها المالية كي تتجاوز تأثير العقوبات.