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متحف الأدباء في العراق.. ذاكرة ومعرفة للأجيال

افتتح في بغداد متحف الأدباء، الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، ويضم مقتنيات الأدباء التي لها علاقة بإبداعاتهم، بهدف إطلاع الأجيال الجديدة عليها.