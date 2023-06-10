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قتال وتحركات عسكرية في ولاية كردفان بالسودان

تشهد ولاية جنوب كردفان قتالا منذ أيام، وتحركات للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. نتعرف على تفاصيل هذه التحركات في هذا التقرير.