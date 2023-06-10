حرب روسيا وتأثيرها الاقتصادي على مولدوفا

تأثرت مولدوفا بتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، خصوصا بعد فقدانها القدرة على تصدير منتجاتها الزراعية إلى أسواقها الخارجية المعتادة في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا.
10/6/2023