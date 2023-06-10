مدة الفيديو 02 minutes 49 seconds 02:49

حرب روسيا وتأثيرها الاقتصادي على مولدوفا

تأثرت مولدوفا بتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، خصوصا بعد فقدانها القدرة على تصدير منتجاتها الزراعية إلى أسواقها الخارجية المعتادة في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا.