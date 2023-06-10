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الحصاد (2023/6/9)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: 37 تهمة فدرالية تلاحق ترامب، معارك ما قبل بدء هدنة بالسودان، توتر على حدود لبنان مع إسرائيل، معارك متزامنة على جبهات أوكرانيا