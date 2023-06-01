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سلسلة انفجارات تهز العاصمة كييف والدفاعات الجوية تتصدى

تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم مكثف بالصواريخ، وأكدت القوات الجوية أن دفاعاتها أسقطت 10 صواريخ باليستية من طراز إسكندر استهدفت كييف خلال الليل.