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جولة بأروقة المعرض الدولي للروبوتات والأتمتة في لندن

مئات الروبوتات تعرض في المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن، التقرير ينقلنا في جولة بأروقة المعرض الذي يمنح الزوار لمحة عن مستقبل الآليات المبرمجة.