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النشرة الاقتصادية (2023/6/1)

وقعت “قطر للطاقة” اتفاقا طويل الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى شركة “بتروبنغلا”، المملوكة للدولة في بنغلاديش. وهذه ثاني صفقة مبيعات مع دولة آسيوية بعد الصين تبرمها “قطر للطاقة” من مشروع توسعة..