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السويد تقترب من إعلان نفسها دولة خالية من المدخنين

تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المدخنين في السويد لا تتجاوز نحو 5% فقط، ويعزو كثير من المراقبين ذلك إلى القوانين وحملات التوعية والتشريعات التي فرضتها البلاد على مدى عقود طويلة،