مخاوف أميركية من أزمة رفع سقف الدين العام

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية من نتائج كارثية ما لم يقرر الكونغرس رفع سقف الدين العام، وتولدت الأزمة بعد خلاف بين البيت الأبيض والجمهوريين بالكونغرس الذين يشترطون تقليص إدارة جو بايدن لgنفقات