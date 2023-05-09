التفاصيل الميدانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء غارات على قطاع غزة. تستعرض الخريطة التفاعلية بهذا التقرير التفاصيل الميدانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.