أهم شروط قانون الانتخابات الرئاسية في تركيا

وفقا للنظام الرئاسي التركي فإن رئيس البلاد ينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يحق لمجلس النواب عزله خلال هذه الفترة، ويمكن للمرشح لمنصب الرئاسة أن يفوز إذا حصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين>