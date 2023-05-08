كيف يتعاطى الإعلام الغربي مع انتخابات تركيا المرتقبة؟

تتصدر تركيا عناوين وسائل الإعلام الغربية التي تهتم بما يبدو صراعا حاسما في الانتخابات المرتقبة خلال أيام بين مشروعين: العدالة والتنمية مقابل مشروع وحّد المعارضة بمختلف تشكيلاتها.

وفي حين تقدم معظم هذه الوسائل صورة عن حالة استقطاب في الشارع السياسي التركي، تمعن أخرى في وضع كشف حساب لسنوات حكم العدالة التنمية ورصد الأزمات والإخفاقات.

وتتشابه عناوين صحف بارزة في شخصنة الحدث بالتركيز على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في ما يشبه حملة تتواتر فيها المواد والعناوين والصور المنتقاة.

تقرير: نسيبة موسى