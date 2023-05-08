تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
كل ما تود معرفته عن الانتخابات التركية
يُنتخب الرئيس في النظام الرئاسي التركي مباشرة من الشعب لعهدة مدتها 5 سنوات، ولا يمكن للبرلمان عزله من منصبه قبل نهاية ولايته، التقرير يستعرض كل ما تود معرفته عن الانتخابات التركية.
8/5/2023