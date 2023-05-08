كل ما تود معرفته عن الانتخابات التركية

يُنتخب الرئيس في النظام الرئاسي التركي مباشرة من الشعب لعهدة مدتها 5 سنوات، ولا يمكن للبرلمان عزله من منصبه قبل نهاية ولايته، التقرير يستعرض كل ما تود معرفته عن الانتخابات التركية.