قرار لنقابة المحامين في بيروت تحول عنوانا لمعركة حريات

تسبب قرار نقابة المحامين في لبنان، بمنع أعضائها من المشاركة في أي ندوة أو مقابلة صحفية ذات طابع قانوني قبل الحصول على إذن مسبق، في موجة اعتراضات داخل النقابة وخارجها.