مرّ مسار مفاوضات فيينا بشأن “خطة العمل الشاملة المشتركة” -التي تُعرف باسم الاتفاق النووي الإيراني- بمراحلِ شد وجذب، وشكلت الثقة بين الأطراف عامل الحسم في إمكانية العودة إلى الاتفاق بصياغات جديدة.

يستعرض هذا التقرير أبرز محطات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، التي بدأت بانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في الثامن من مايو/أيار 2018، وتخللها استئناف المباحثات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وانتهت بالوصول إلى جمود في مسار المفاوضات في الثامن من أغسطس/آب العام الماضي.

تقرير: عبد القادر عراضة.