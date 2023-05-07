يوم التتويج.. يوم مشهود في تاريخ بريطانيا وملكها

توّج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا في احتفال مهيب أقيم في كاتدرائية ويست مينستر في لندن، وحضر الاحتفال عدد كبير من زعماء العالم. وتوافدت جماهير غفيرة إلى لندن لمشاهدة الاحتفال.