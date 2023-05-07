قتلتهما قوت الاحتلال.. تشييع جثماني الشهيدين خريوش والشافعي بطولكرم

شيع أبناء محافظة طولكرم بالضفة الغربية جثماني الشهيدين حمزة خريويش وسامر الشافعي اللذين قتلتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.
7/5/2023