شاهد.. مصانع ومخازن عدة تتعرض للنهب والحرق في السودان

تعرّض عدد من المصانع والمخازن في المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري للنهب والحرق. ويقول حراس يعملون فيها إن الأوضاع المضطربة في المنطقة شجعت عصابات من اللصوص على ذلك.