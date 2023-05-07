تكلفته 190 مليون دولار.. تعرف على مراسم تتويج تشارلز الثالث بالأرقام

مقارنة بحفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، شهدت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث تقليص قائمة المدعوين، لكن بفاتورة أكثر تكلفة.