تعرف على آخر التطورات الميدانية في حرب روسيا على أوكرانيا

في تطور عسكري لافت، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق نيكولاي أوليشوك إسقاط صاروخ روسي من طراز “كينجال” فرط الصوتي، في سماء كييف، خلال هجوم ليلي تعرضت له الخميس الماضي.